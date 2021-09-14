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TIMETURK / DÜNYA / Kremlin'de sürpriz Putin-Esed zirvesi

Kremlin'de sürpriz Putin-Esed zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye rejimi lideri Esed ile Kremlin’de yaptığı görüşmede, ülke yetkililerinin izni olmadan Suriye’de yabancı birliklerin varlığını sürdürmesini bir sorun olarak değerlendirdi.

2 Saat Önce
2021-09-14 09:39:03
Kremlin'de sürpriz Putin-Esed zirvesi

Moskova'daki gerçekleştirilen sürpriz zirveden açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye rejiminin başı Beşar Esed ile görüşürken Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan Suriye'ye gönderilen yabancı askerlerin, ülkenin tamamı üzerinde Suriye hükümeti tarafından hakimiyet kurulmasına engel oluşturduğunu ifade etti.

Kremlin'den görüşme hakkında bu sabah yapılan açıklamada ikilinin Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği ve Putin'in Esad'ı seçimleri kazanmasından ötürü kutladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Putin, “Teröristlere ciddi zararlar verildi ve sizin önderliğinizdeki Suriye hükümeti toprakların %90'ını kontrol altına aldı” dedi.

Rusya'nın desteği Esed'in 2011 yılında başlayan iç savaşta muhaliflere kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri almasını sağladı. Esed, Putin'e Suriye'ye yaptığı insani yardım ve “terörün yayılmasını” önlemek için verdiği uğraş nedeniyle teşekkür etti.

YAPTIRIMLAR GAYRİMEŞRU

Esed, Rusya ve Suriye ordularının Suriye'deki “işgal altındaki toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturmayı” başardığını söylerken bazı ülkelerin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının “insanlık dışı” ve “gayrimeşru” olduğunu ifade etti.

Esed ve Putin Moskova'da en son 2015 yılında bir araya gelmişti.

Kaynak: Tass Haber Ajansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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