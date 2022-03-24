Kremlin, Boris Johnson'ı ''en aktif Rus karşıtı lider'' ilan etti

Kremlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en aktif Rus karşıtı lider olduğunu söyledi.

Brüksel'deki kritik NATO zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı açıklanması beklenen yeni yaptırımlardan ilki İngiltere'den geldi. Kremlin yaptırımların ardından açıklamalarda bulunarak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en aktif Rus karşıtı lider olduğunu söyledi.

Rus RIA haber ajansının aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Johnson'a gelince, onu Rus karşıtı olma yarışının en aktif katılımcısı olarak görüyoruz. Bu bir dış politika çıkmazına yol açacaktır." dedi.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA 65 YENİ YAPTIRIM

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı açıklanması beklenen yeni yaptırımlardan ilki İngiltere'den geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" duyurdu.

Yeni yaptırımlar İngiltere'nin Vladimir Putin'in özel ordusu olarak görülen paramiliter örgüt Wagner Group'u, stratejik sektörleri, bankaları ve iş dünyasından elit isimleri hedef alıyor.

Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da var. .