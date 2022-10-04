Kraliyet ailesinde kriz sürüyor! Kraliçe özür diledi

Danimarka'da, torunlarının 'Kraliyet' unvanlarını ellerinden alan Kraliçe 2. Margrethe özür diledi.

BBC'nin haberine göre, 2. Margrethe, ailenin değişikliğe tepkisinin ardından konuya dair yazılı açıklama yaptı.

2. Margrethe, kararını değiştirmezken, ailesinin tepkisini "hafife aldığını" vurgulayarak özür diledi.

Monarşinin "zamana uygun" olmasını istediğini, kararını uzun zaman önce verdiğini belirten 2. Margrethe, kurumun bu şekilde "geleceğe hazır hale geleceğini" kaydetti.

Torunlarının ve çocuklarının kendisinin gururu ve en büyük neşe kaynağı olduğuna dikkati çeken 2. Margrethe, "Şimdi umarım aile olarak bu durumda huzuru bulabiliriz." ifadesini kullandı.

"PRENS" VE "PRENSES" UNVANLARININ SONA ERECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

Kraliyet'ten yapılan açıklamada ise Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceği bildirilmişti.

Açıklamada, Kraliçe'nin 4 torununun Kraliyet'in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını "çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak" istediği aktarılmıştı.

Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedilmişti.

2. Margrethe'in küçük oğlu Prens Joachim, karardan ötürü üzüldüğünü vurgulayarak, "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil. Çocuklar kendilerini hiç anlamadıkları bir durumun içinde buldu." ifadesini kullanmıştı.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019'da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.