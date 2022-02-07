Kraliçe tacında Osmanlı detayları | Kraliçe Camilla'nın takacağı tacın Osmanlı motifleri dikkat çekti!
Kraliçe tacında Osmanlı detayları | Kraliçe Elizabeth'in 'Benden sonra ona kraliçe deyin!' diyerek dünyaya yazılı olarak açıkladığı yeni kraliçe Camilla gündemde. Osmanlı motifleri ve pırlantalarını üzerinde barındıran taç çok konuşuldu. İşte Camilla'nın taç detayları...
2022-02-07 15:41:22
Kraliçe tacında Osmanlı detayları | Kraliçe Elizabeth'in "Benden sonra ona kraliçe deyin!" diyerek dünyaya yazılı olarak açıkladığı yeni kraliçe Camilla gündemde. Osmanlı motifleri ve pırlantalarını üzerinde barındıran taç çok konuşuldu. İşte Camilla'nın taç detayları...
Kraliçe tacında Osmanlı detayları
Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz hafta tahta geçecek isimleri açıkladı. Elizabeeth, oğlu Prens Charles tahta geçtikten sonra eşi Camilla'nın da kraliçe olacağını belirtti.
Prens Charles ise annesine karşı minnettar olduğunu ve eşi için kullandığı cümlelerde onur duyduğunu belirtti.
Kraliçe Camilla'nın takacağı tacın Osmanlı motifleri dikkat çekti!
Gözler Camilla'nın takacağı taca çerildi. Söz konusu taç Kraliçe'nin Koh-i Noor elmasıni içeren 1937 yılında Elizabeth için tasarlanan özel bir taç.
Taçtaki elmas Kraliçe Victoria'nın 1856'da Kırım Savaşı sırasında İngiliz desteğine teşekkür olarak Sultan Abdülmecid tarafından hediye edilmişti. .
YORUMLAR (0)