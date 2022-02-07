Kraliçe tacında Osmanlı detayları | Kraliçe Camilla'nın takacağı tacın Osmanlı motifleri dikkat çekti!

Kraliçe tacında Osmanlı detayları | Kraliçe Elizabeth'in 'Benden sonra ona kraliçe deyin!' diyerek dünyaya yazılı olarak açıkladığı yeni kraliçe Camilla gündemde. Osmanlı motifleri ve pırlantalarını üzerinde barındıran taç çok konuşuldu. İşte Camilla'nın taç detayları...