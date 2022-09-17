Kraliçe'nin tabutuna koşan adam tutuklandı

Westminster Hall'da yas tutanların olduğu kuyruktan ayrılıp Kraliçe Elizabeth'in tabutuna koşan bir adam tutuklandı.

Metropolitan Polisi, Kamu Düzeni Yasası uyarınca Kraliçe'nin tabutuna doğru koşan kişinin tutuklandığını söyledi.

Açıklamada olayın cuma akşamı BST saat 22:00'de meydana geldiği aktarıldı.

Olay sırasında kısa bir süre için Kraliçe'nin eyalette yattığı canlı video yayını kesildi.

Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, "16 Eylül Cuma günü saat 22:00 sularında Met'in Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığından memurlar, bir kargaşanın ardından Westminster Hall'da bir adamı gözaltına aldı" denildi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre adam, tüm gün kuyrukta tek başınaydı:

Odaya girip olayı gördüğümüzde merdivenlerin başındaydık. Bir kadın çığlık attı, bu oldukça sinir bozucu ve stresli bir andı. Polisler adamı gözaltına alırken insanlar sakin kalmaya çalıştı.

Yedi yaşındaki yeğeni Darcy'nin tabuta koşarken adam tarafından kenara itildiği bir diğer tanık Tracey Holland, olayı anlattı:

Bir kişi yedi yaşındaki yeğenimi yolundan itti, tabuta doğru koşmaya başladı. Kim bilir ne yapacaktı. Neyse ki ve polis onu iki saniye içinde yakaladı. Korkunçtu, kesinlikle korkunç! Çok saygısızca ve inanılmazdı... Ve bu yedi yaşındaki zavallı küçük çocuk, bu onun Kraliçe'yle ilgili kalıcı anısı olacak.

Metropolitan Polisi dün gece bir adamın asayiş suçu şüphesiyle tutuklandığını doğruladı. Polis sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

16 Eylül Cuma günü saat 22.00'de Met'in Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı'ndan memurlar, bir karmaşanın ardından Westminster Salonu'nda bir adamı gözaltına aldı. Kamu Düzeni Yasası kapsamındaki bir suçtan tutuklandı ve şu anda gözaltında.

Parlamento sözcüsü "Westminster Hall'da bir kişinin kuyruktan çıkıp katafalka doğru hareket ettiği olaydan haberdarız. Saldırgan salondan çıkarıldı ve kuyruk minimum kesinti ile yeniden başladı" dedi.

Akşamın erken saatlerinde, Kral'a salondaki bir nöbette Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward kardeşler katıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, Pazartesi günü cenaze gününe kadar Westminster Hall'da yatacak.

BBC, TRTHaber, Milliyet