Kraliçe'nin sabrını taşırdılar

Kraliçe II. Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından aileye yönelik tartışma yaratan açıklamalarından usandığı öne sürüldü.

Kraliçe II. Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından aileye yönelik tartışma yaratan açıklamalarından usandığı öne sürüldü.

The Sun'ın haberine göre monarşinin hukuk ekibi Sussex Dükü ve Düşesi'nin gelecekteki muhtemel saldırılarına karşı "iftira ve mahremiyetin ihlali" konusunda uzman şirketlerle görüşüyor. Prens Harry'nin yazmakta olduğu anılarının gelecek yıl yayımlandığında Kraliyet ailesine yönelik tartışmalı bir gündemi yeniden gündeme getirebileceği düşünülüyor.

İddiayı dile getiren kaynağın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"En tepedeki hissiyat, 'Yeteri bilirseniz yeter artık' şeklinde. Söylenenlerin ne kadarının normal karşılanacağının bir sınırı var ve Kraliçe'yle Kraliyet ailesi sadece bu noktaya kadar zorlanabilir."

Meghan Markle ve Prens Harry'nin martta ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Kraliyet ailesinin ırkçı olduğuna yönelik iddiası basında büyük yankı uyandırmıştı.

Prens Harry'nin yayıncı Penguin Random House'la yaptığı anlaşma kapsamında yayımlanacak biyografisinde çok daha fazla meselenin ifşa olması bekleniyor.

Sputnik International'ın aktardığına göre Kraliyet ailesine yakın bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Eğer kitapta herhangi bir kişinin ismi verilirse ve doğrudan bir konuyla suçlanırsa bu iftira ve özel aile hayatına ilişkin hakların ihlali anlamına gelebilir. Harry ve Meghan'ın konuyla ilgili açıklamaları göz önüne alındığında mahremiyeti ihlal etmekle suçlanması ironik olurdu."

Öte yandan Kraliyet'in hukuk ekibinin Penguin Random House'la kitabın içeriğine yönelik iletişime geçmiş olabileceği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın Sussex çiftinin açıklamalarının ABD'de ilgiyle karşılanmasının Kraliyet'i tedirgin ettiğini söylediği aktarıldı.

Kraliçe çiftin açıklamalarının ardından ailenin "üzgün" olduğunu belirtmek dışında büyük oranda sessiz kalmıştı.

Kaynak: The Sun, Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.