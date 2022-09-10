Kraliçe’nin ölümü sonrası sosyalist ve komünistler açıklama yaptı

Britanyalı sosyalist ve komünist partiler, yayınladıkları açıklamayla Kraliçe’nin sömürgeci geçmişine vurgu yaptılar.İrlanda Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi’nden yapılan açıklamada “Kraliçe Elizabeth’i başkumandan olarak işlediği suçların nihai sorumlusu olarak hatırlayacağız” denildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası Birleşik Krallık'ta matem havası sürerken Britanyalı sosyalist ve komünist partiler, yayınladıkları açıklamayla Kraliçe'nin sömürgeci geçmişine vurgu yaptılar.

Britanya Komünist Partisi (CPB) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in temsil ettiği sistemi eleştirerek “Elizabeth Windsor, idaresindeki krallığı daha büyük fakirlik, giderek artan gelir ve servet eşitsizliği, berbat bir vurgunculuk ve vergi kaçakçılığıyla (ki hanedanı bu konuda çok bilgilidir) ve Avrupa'daki vekalet savaşları da dahil süregiden saldırgan sömürgeci faaliyetleriyle baş başa bırakarak öldü” denildi.

Cumhuriyeti görmek isteyen milyonlarca işçi sınıfı üyesi

“Hataları doğasından gelen monarşi, imparatorluk ve sınıf hükümdarlığı içinde yüzyıllardır kapitalist sınıfın aktif bileşeni olarak rol oynamıştır. Bu, ilerlemenin ve her yurttaşın toplumun kuruluşunda aktif rol oynama fırsatının olduğu eşitler toplumunun (Biz buna sosyalizm diyoruz) önünde engeldir” denilen açıklamada “Önümüzdeki günlerde seslerinin kısılacak belki, ama zamanla, Cumhuriyet'i görmek isteyen milyonlarca işçi sınıfı üyesi görünür olacaktır. Komünist Parti, 'Britanya'nın Sosyalizme Giden Yolu' isimli parti programında, “Halkın egemenliği, halkın ve onların seçtiği temsilcilerin parlamentolarda, hükümetlerde, kitle hareketlerinde egemen olması demektir. Bu da devlet başkanlığı, başkomutanlık gibi görevlerle birlikte asil imtiyazları, İngiliz Kraliyet Danışman Meclisi ve hesap vermekle yükümlü olmayan resmi daireler gibi monarşiyle ilintili tüm kuvvet ve kurumların tasfiyesini gerektirir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyalistler de tepkili: Elizabeth'i başkumandan olarak işlediği suçların nihai sorumlusu olarak hatırlayacağız

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da yer alan İrlanda Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi (IRSP) de açıklamasında “Bu gece, İrlanda'da ve hatta dünyadaki Cumhuriyetçi Sosyalistler Britanya Hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in ölümü için gözyaşı dökmeyecek ve taziyelerini iletmeyecek. Bunun yerine hem yurdumuzda hem de yurtdışında Britanya ordusu ve vekillerinin ellerinde can veren kurbanları düşüneceğiz. Kraliçe Elizabeth'i başkumandan olarak işlediği suçların nihai sorumlusu olarak hatırlayacağız. Tebriklerimiz ve dayanışmamız, bağımsızlılarını kazanarak yüzyıllardır süren karanlık geceleri sonlandıran ve Britanya sömürgeciliğinin zincirlerini kırarak özgürleşen tüm halklaradır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya halklarından gasp ettikleri altınlar ve elmaslarla süslü taçlarıyla gerçekleştirdikleri sömürgeci zafer törenleriyle kendilerini açık bir şekilde gösteren Britanya Monarşisi'nin modern toplumda yeri yoktur. İrlanda, Britanya Sömürgeciliği'yle bağlarını koparmaya çalışırken, bu olayı monarşinin tiranlığı altında hayatlarını sürdürenlere ve onların benzer arkaik ve adil olmayan baskıcı rejimlere karşı direniş haklarına desteğimizi açıklamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Biz bu fırsatı Cumhuriyet fikrinin evrensel güzelliğini ve doğruluğunu tasdik etmek için kullanacağız.”