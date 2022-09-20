Kraliçe'nin cenazesine hangi liderler katılmadı?

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, birçok hükümdar ve devlet başkanının katılımıyla dün gerçekleşti. Tüm dünyanın gündeminde olan cenazeye hangi dünya liderleri katılmadı?

Karar'da yer alan habere göre; İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi, dün Westminter Abbey'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. İki bin kişinin katıldığı cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 hükümdar ve devlet başkanı da davet edildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere birçok devlet başkanı törene katılırken, katılım sağlamayan isimler de dikkat çekti.

RUSYA DAVET ALMADIĞI İÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna'nın işgali nedeniyle Kraliçe'nin cenazesine Rusya ve Beyaz Rusya'dan temsilciler davet edilmediği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törene katılmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin bu kararını eleştirerek "Londra'nın fırsatçı amaçlarını ilerletmek için bölücülük yaptığını" söyledi.

Time'ın haberine göre; geçtiğimiz yıl demokratik yollarla seçilen hükümete askeri darbe yapıldığı için Myanmar'ın liderleri de davet edilmedi.

Kuzey Kore, İran ve Nikaragua'dan büyükelçi göndermeleri istenirken Suriye, Venezuela ve Afganistan'ın temsilcilerin davet almadığını aktarıldı.

ÇİN ŞANGHAY ZİRVESİ'Nİ TERCİH ETTİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ise cenazeye davet edildiği ancak yerine Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan'ı gönderdiği bildirildi.

Şi'nin önceliği, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi oldu. Çin Devlet Başkanı, geçen hafta Kazakistan ve Özbekistan'a bir gezi yaparak zirveye katıldı.

Londra Üniversitesi SOAS Çin Enstitüsü Direktörü Steve Tsang, konuya ilişkin "Şi için, ona saygılarını sunacak arkadaşlarıyla birlikte olmak, büyük bir Batı demokrasisiyle ve diğer dünya liderleriyle birlikte olmaktan çok daha önemli" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılımı ve ardından gerçekleştirdiği New York ziyareti nedeniyle yerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Kraliçe ile 2014 yılında Roma'da tanışan Katolik Kilisesi'nin başı Papa Francis, törene katılmadı. Onun yerine Vatikanlı diplomat, Başpiskopos Paul Gallagher gitti.

SUUDİ PRENS DAVETLİ OLSA DA BEKLENDİĞİ ÜZERE KATILMADI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın da törene davet edildiği ancak beklendiği üzere katılmadığı bildirildi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle İngiltere'de insan hakları grupları, prensi sert bir şekilde eleştirmiş ve protesto etmişti. Kraliçe'nin cenazesi öncesinde İngiliz medyası da, prensin katılımını beklemediklerini yazmıştı. .