Kraliçe Elizabeth yerine tahta kim geçecek? İngiliz Kraliyet ailesinin hayatı yakından takip ediliyor. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yıl dönümü dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. 95 yaşındaki Kraliçe yazılı bir metinle açıklama yaptı ve 'Ben öldükten sonra ona Kraliçe deyin!' diyerek yeni kraliçeyi tanıttı. Peki ama yeni kraliçe kim oldu? İngiliz kraliçesi kim olacak? Camilla Parker Bowles mı, Kate Middleton mı kraliçe olacak? İşte yazılı metindeki açıklamalar...

Kraliçe Elizabeth yerine tahta kim geçecek? İngiliz Kraliyet ailesinin hayatı yakından takip ediliyor. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yıl dönümü dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. 95 yaşındaki Kraliçe yazılı bir metinle açıklama yaptı ve "Ben öldükten sonra ona Kraliçe deyin!" diyerek yeni kraliçeyi tanıttı. Peki ama yeni kraliçe kim oldu? İngiliz kraliçesi kim olacak? Camilla Parker Bowles mı, Kate Middleton mı kraliçe olacak? İşte yazılı metindeki açıklamalar...

Kraliçe Elizabeth yerine tahta kim geçecek?

İngiliz Kraliçesi Camilla Parker Bowles mı Kate Middleton mı olacak? İngiliz Kraliyet Ailesi son kutlamasından sonra gündem oldu. Yeni kraliçenin açıklanmasının ardından gündeme bomba gibi düşen ailenin adayı belirlendi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tahta çıkışının 70. yıldönümü için bir mesaj yayınladı. Bu metinde en çok dikkat çeken nokta, Kraliçeyi açıklarken "Ben öldükten sonra ona kraliçe deyin" sözleri oldu. Elizabeth, tahta geçecek kraliçenin, Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles olacağını belirtti.

Prens Charles ise konuyla ilgili, eşinin "Kraliçe" ünvanı almasına mutlu olacağını ve en içten dileklerini belirtti.

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