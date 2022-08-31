Kraliçe Elizabeth'ten beklenmeyen hareket! Sağlığı kötüye mi gidiyor?

İngiltere'de 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in, ülkesinin yeni başbakanını tatil yaptığı İskoçya'da ağırlayacak olması 'sağlık sorunu yaşadığı' tartışmalarını alevlendirdi.

İngiltere'nin yeni başbakanı 5 Eylül'de belli olacak. Boris Johnson sonrası başbakanlık koltuğu için eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss yarışıyor.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin yeni başbakanını tahtta bulunduğu süre boyunca ilk kez İskoçya'daki Balmoral malikanesinde kabul edecek. Kraliyet kaynakları, Kraliçe'nin Londra'ya gitmeyeceğini onun yerine konuklarını İskoçya'da ağırlayacağını doğruladı.

Kraliçe Elizabeth, önce resmi istifasını verecek olan Başbakan Johnson'ı ağırlayacak.

SAĞLIĞI MI KÖTÜYE GİDİYOR?

Kraliçe'nin yeni başbakanı Buckingham Sarayı yerine Balmoral'daki malikanede ağırlayacak olması ise sağlığı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İngiliz basını, Kraliçe'nin İskoçya'dan hareket etmesinin sağlığı için tartışmalı olup olmadığını tartışmaya açtı.

İngiltere basını, monarşi tarihinde ilk kez Başbakan'ın kabulünün Buckingham Sarayı'nda veya Windsor Kalesi'nde gerçekleşmediğine vurgu yaptı.

Eski BBC kraliyet muhabiri Peter Hunt, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Yetkililerin Kraliçe'nin gelecek hafta seyahat etmek için yeterince iyi olup olmadığından emin olmadıklarını” vurgularken, ileri yaşına da dikkat çekti. Hunt, ‘Buna rağmen, Kraliçe temel görevlerini yerine getirmeye kararlı. Yeni bir başbakan atamak, gelecekte kral olacak Prens Charles'a kolayca geçebilecek bir şey değil.' dedi.

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE GİTMEYECEK

Kraliçe normalde Ağustos ve Eylül aylarını Highlands inziva yerinde geçirirken, diğer aile üyeleri de ona katılır. Son olarak, Prens William ve Kate ve çocukları, dokuz yaşındaki Prens George, yedi yaşındaki Prenses Charlotte ve dört yaşındaki Prens Louis, onu bu yıl Balmoral'da görmeye gitmişti.

Ancak Prens Harry ve Meghan Markle'ın Pazartesi günü Manchester'daki One Young World Summit için önümüzdeki hafta İngiltere'ye geldiklerinde Kraliçe'yi ziyaret etmeleri beklenmiyor…