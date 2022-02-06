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Kraliçe Elizabeth tahtının varisini açıkladı

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Kraliçe Elizabeth tahtının varisini açıkladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kendisinden sonra görevi devredeceği kral ve kraliçeyi açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-06 09:14:14
Kraliçe Elizabeth tahtının varisini açıkladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta oturuşunun 70'inci yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Kraliçe Elizabeth, tahtın varisi olarak oğlu Prens Charles ve eşi Camilla'yı gösterdi.

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

Kraliçe Elizabeth mektubunda, görevde kaldığı süre boyunca bütün ulusun sadakati ve sevgisi için teşekkür ederken, “Ve zamanı geldiğinde, oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla'nın da kraliçe olarak bilinmesidir” dedi.

2005 yılında Galler Prensi Charles ile evlenen ve Prenses unvanını alan Camilla, böylelikle Charles'ın İngiltere Kralı olması durumunda Kraliçe Camilla olarak anılacak. .

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