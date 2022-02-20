Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandığı haberlerinden sonra Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu merak konusu oldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte merak edilen Elizabeth'in sağlık durumu...

Koronavirüse yakalandığı haberlerinden sonra Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu merak konusu oldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte merak edilen Elizabeth'in sağlık durumu...

Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl?

Kraliçe Elizabeth koronavirüse mi yakalandı? Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. Doktor gözetiminde olan ve uygun yönergeleri takip eden Elizabeth için saraydan bir açıkalma da yapıldı.

Yapılan açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek."sözlerine yer verildi.

.