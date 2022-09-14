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Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine davet edilmeyen üç ülke

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi.

22 Saat Önce
2022-09-14 07:55:12
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine davet edilmeyen üç ülke

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleştirilecek olan cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi.

İngiltere'nin ulusal medya kuruluşu olan PA Media'nın İngiliz Başbakanlık Konutu'ndan kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildiği bildirildi.

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