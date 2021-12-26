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Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kalede panik: İzinsiz girdi!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in içerisinde bulunduğu Windsor Kalesi'ne ait araziye izinsiz giren ve kişi tutuklandı.

15 Dakika Önce
2021-12-26 13:48:11
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kalede panik: İzinsiz girdi!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30'da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı. Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

"HALK İÇİN BİR TEHLİKE OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

BU YIL BİR DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTI

Kraliçe, bu yıl Noel'i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi'nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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