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TIMETURK / DÜNYA / Kraliçe Elizabeth, hastaneye kaldırıldı

Kraliçe Elizabeth, hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.

48 Dakika Önce
2021-10-22 08:11:41
Kraliçe Elizabeth, hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurdu.

95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, Perşembe günü öğle yemeği saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çarşamba günü İngiliz Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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