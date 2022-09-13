Kraliçe Elizabeth’e dua etmek için umreye gitti, gözaltına alındı

Suudi Arabistan, geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ruhuna dua etmek için Mekke'ye umre ziyaret yapan Yemen uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Suudi Arabistan yönetimi, Müslümanların kutsal kenti Mekke'ye Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhuna dua etmek için umre ziyareti yapmaya geldiğini söyleyen bir Yemen vatandaşını gözaltına aldı.

Guardian'da yer alan habere göre ismi belirtilmeyen şahıs, Mekke'deki Ulu Cami'ye ziyareti sırasında sosyal medya hesabından video paylaştı.

Videoda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhuna umre yapın, Allah'tan onu cennetine ve salih kulları arasında kabul etmesini diliyoruz" yazılı bir döviz dikkati çekti.

Söz konusu görüntüler, ülkenin sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çapta yayılırken bazı kullanıcılar şahsın gözaltına alınmasını talep etti.

Riyad makamlarının dün akşam saatlerinde yayınladığı bildiride, Ulu Cami'deki güvenlik birimlerinin şahsı gözaltına aldığı bilgisi verilerek, "Ulu Cami içinde pankartın olduğu bir video klipte görünen, umre düzenlemelerini ve talimatlarını ihlal eden bir Yemen vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şahsın hakkında yasal işlem başlatılarak savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Hac ve Umre ziyaretleri sırasında Mekke'de pankart taşınması ve slogan atılması yasak. Öte yandan Müslümanlar adına umre ziyareti yapmak kabul görürken, gayrimüslimler için bu geçerli değil. .