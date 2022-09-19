Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor!

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine birçok dünya lideri katıldı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için önce Londra'nın merkezindeki Westminster Katedrali'nde tören düzenlendi.

Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle Son Mesaj isimli eser çalındı. Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bunu, Ulusal Marş izledi.

Westminster Kilisesi'ndeki devlet törenine 2 bin kişi katıldı. Törende devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra birçok yardım kuruluşunun temsilcileri de yer aldı. Cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Westminster Kilisesi'nde yapılan törende Başbakan Liz Truss, Kraliçe'nin anısına İncil'den bir pasaj okudu. Pasaj, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm içeriyordu.

Ardından, çeşitli kilise liderleri konuşmalar yaptı. Kraliçe'nin taç giyme töreninde ve Prens Philip ile evlilik töreninde okunan ilahiler de dahil olmak üzere ilahiler okundu.

Kate Middleton, Prens William ile çocukları en ön sırada, prens Harry ile Meghan Markle ise ikinci sırada törene katıldı.

Tören, Kraliçe'ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi.

Törenin ardından taşıyıcı tabur, Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu Westminster Kilisesi'nden aldı ve Büyük Batı Kapısı'ndan dışarı çıkardı. Tabut, Devlet Top Arabası ile Wellington Kemeri'ne taşınıyor.

Geçit töreninde her biri silahlı kuvvetlerin üyelerinden oluşan yedi grup görev yapıyor. Tören sırasında Kral 3. Charles ve diğer Kraliyet Ailesi tabutun arkasından yürüyor. Onları bir araç içerisinde Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Catherine takip ediyor.

İkinci bir araç, Sussex Düşesi Meghan ve Wessex Kontesi Sophie'yi taşıyor.

LONDRA'DA GEÇİT TÖRENİNİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutu törenle Londra sokaklarından geçiriliyor.

İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi gece saatlerinden itibaren geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda sıralandı.

Westminster Salonu götürülen tabuta, Kraliçe'nin çocukları eşlik etti. Kral Charles, Prenses Anne ve Prens Andrew cenaze töreninde beraber yürüdü.

Onların ardında da Prens William ve Harry de dahil olmak üzere torunları sıralandı.

Geleneksel olarak krallar ve kraliçeler için özel olarak hazırlanan bu törenlerde çok katı protokol kuralları ve askeri geçit töreni uygulanıyor. .