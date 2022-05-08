DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DÜNYA / Kral Selman hastaneye kaldırıldı!

Kral Selman hastaneye kaldırıldı!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in birtakım testler için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

2 Gün Önce
2022-05-08 09:38:56
Kral Selman hastaneye kaldırıldı!

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suudi Basın Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın cumartesi günü tıbbi testlerden geçmek üzere Cidde'de hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde testlerden geçtiği belirtilen açıklamada, başka ayrıntı verilmedi.

86 yaşındaki kral, 2020 yılında safra kesesi ameliyatı geçirmişti.

Kaynak: Reuters .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş