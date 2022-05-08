Kral Selman hastaneye kaldırıldı!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in birtakım testler için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
2022-05-08 09:38:56
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Suudi Basın Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın cumartesi günü tıbbi testlerden geçmek üzere Cidde'de hastaneye yatırıldığı belirtildi.
Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde testlerden geçtiği belirtilen açıklamada, başka ayrıntı verilmedi.
86 yaşındaki kral, 2020 yılında safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
Kaynak: Reuters .
YORUMLAR (0)