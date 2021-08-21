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Kral Selman'dan Tunus'ta örtülü darbe gerçekleştiren Said'e destek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Tunus'ta başbakanı azlederek, Meclis'in çalışmalarını askıya alan Cumhurbaşkanı Said'le yaptığı telefon görüşmesinde ülkenin istikrar ve güvenliğine verilen desteği ifade ederek, bulunduğu zorlu sağlık koşullarının üstesinden gelmesi için ülkenin yanında olduklarını vurguladı.

48 Dakika Önce
2021-08-21 07:59:05
Kral Selman'dan Tunus'ta örtülü darbe gerçekleştiren Said'e destek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başbakanı azlederek, Meclis'in çalışmalarını askıya alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Selman görüşmede, Suudi Arabistan'daki yetkililere, Tunus'taki sağlık sektörüne yönelik daha önce sağlanan yardımlara ek olarak hızlı bir şekilde ekstra sağlık desteği sağlama talimatı verdiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın Tunus'taki gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirten Kral Selman, ülkenin istikrar ve güvenliğine verilen desteği ifade ederek, bulunduğu zorlu sağlık koşullarının üstesinden gelmesi için ülkenin yanında olduklarını vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı ise, iki kardeş ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini yansıtan, binlerce canın kurtarılmasında, sağlık kurumlarının desteklenmesinde ve güçlendirilmesinde önemli etkisi olan bu asil girişim için Kral Selman'a teşekkürlerini iletti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ülkenin içinden geçtiği siyasi, ekonomik, sağlık krizleri ve sokaktaki protestoları da gerekçe göstererek, başbakanı azlettiğini, meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu ve yeni bir başbakan atayarak yürütmeyi kendisine bağlayacağını açıklamıştı. Nahda Hareketi başta olmak üzere meclisin önde gelen partileri Said'in adımını "darbe" şeklinde tanımlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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