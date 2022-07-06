Kral Selman'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Ben ve Erdoğan olduğu sürece yapamayacaklar

Son dönemde yeniden inşa edilen Türkiye ile ilişkilerini bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Suudi Arabistan Kralı Selman, bu odaklara fırsat vermeyeceklerini belirterek, 'Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak.' dedi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud'un yayımladığı 14 kraliyet emrinde Türkiye detayı dikkat çekti.

Kral Selman, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna ilişkin iddialara ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Son dönemde yeniden inşa edilen Türkiye ile ilişkilerini bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Kral Selman, bu odaklara fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak." dedi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından gerilen ilişkiler, yeni bir döneme girdi. Suudi Arabistan'da 2018'den beri uygulanan Türk ürünleri üzerindeki ambargolar kaldırıldı. Normalleşmeye başlayan ilişkilerle birlikte iki ülke arasındaki seyahat yasağı da kaldırılmıştı.

VELİAHT PRENS ANKARA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ülkenin fiili yöneticisi konumundaki Muhammed bin Selman da 22 Haziran'da resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanmış ve yapılan görüşmeler sonrası ortak bildiri yayımlanmıştı.

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