Kral Charles, annesinin ''mirasını'' satıyor!

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrası tahta geçen Kral 3. Charles, annesinden miras kalan atların bir kısmını satma kararı aldı.

8 Eylül günü Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle oğlu Charles “kral” unvanına sahip oldu.

Tattersalls Müzayede Evi, Kraliçe Elizabeth'in 14 atının bugün açık artırma ile satılacağını duyurdu. En fazla 3 gün sürecek olan açık arttırma internet üzerinden de takip edilebilecek.

Açık artırma ile satılacak atlar arasında 100'den fazla yarış kazanan ‘Just Fine' ve ‘Love Affairs' de bulunuyor.

Babası Kral 6. George'dan kalan atlarıyla ömrü boyunca yakından ilgilenen Kraliçe 2. Elizabeth'in bu yıl 37 atı yarışlara katıldı. Sandringham'da bir yarış atı yetiştirme merkezi var. .