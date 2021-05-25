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Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü 'COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi' kapsamında temel ekonomik sektörler için hazırlanan bölge bazlı raporlarda, salgın sonrasına ilişkin yol haritası oluşturuldu.

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Google News - Timeturk
25.05.2021 22:20:32
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Japonya hükümetinin finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Bakanlık ve kalkınma ajansları iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında temel ekonomik sektörler için bölge bazlı raporlar hazırlandı.

Raporlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile proje ortaklarının da katılımıyla yarın çevrim içi gerçekleştirilecek "COVID-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Lansmanı" etkinliğinde tanıtılacak.

Makine, tekstil, gıda, otomotiv ve lojistik olmak üzere beş kırılgan sektörün yeni tip koronavirüs krizinden nasıl etkilendiğini ortaya koyan raporlar, Türkiye'de özellikle üretimdeki sektörlerin krizden etkilenmelerini azaltmak ve gelecekteki krizlere dayanıklı olmalarını sağlamak için yol haritası niteliği taşıyor.

Raporlar, sektördeki KOBİ'lerin salgından nasıl etkilendiklerini ele alarak mevcut durum analizinin yanı sıra sektörün daha iyi bir noktaya taşınmasına yönelik politika önerileriyle strateji ve eylemleri ortaya koyuyor.

Sektörlerin profilinin özetlendiği raporlarda, salgının söz konusu kırılgan sektörler üzerindeki etkileri ele alınıyor, dünyadaki ve Türkiye'deki durum gözler önüne seriliyor. Raporlarda, küresel trendlerle birlikte anket çalışması ve odak grup toplantıları sonucunda elde edilen bilgilerin analizleri yer alıyor.

Sektörlere özel strateji ve eylemler

Öte yandan, raporlarda kriz yönetimi, kaynak verimliliği ve cinsiyet eşitliği konularına yer verilerek kimseyi geride bırakmadan düşük karbonlu ekonomiye geçiş de değerlendiriliyor.

Raporlarda, her sektörün mevcut durumunu iyileştirmek ve Kovid-19 salgını sonrası dönemde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları doğru karşılayabilmek amacıyla politika önerileriyle sektörlere özel strateji ve eylemler sunuluyor.

Hazırlanan raporların salgından sonra yeniden toparlanma, sektörleri ve üretimi yeniden şekillendirme, bölgesel rekabet gücünü artırmada yol gösterici olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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