Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi
Sırbistan-Kosova sınırında gerilim tırmanıyor. Yerel kaynaklar Mitrovitsa kentinde silah ve siren sesleri duyulduğunu açıkladı.
2022-07-31 22:23:24
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada söylediği "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek" sözlerine yanıt olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." dedi.
Kaynaklar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in açıklamasından sonra alarm sireninin 17.30'dan sonra duyulduğunu açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in açıklamasından sonrasında Kosava- Sırbistan sınırında çatışmaların başladığı iddia edildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, durumun hiç bu kadar karmaşık ve ciddi olmadığını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti.
Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.
Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.
Öte yandan Balkan Araştırmacısı Osman Atalay ise konuya ilişkin sosyal medya hesabında şu paylaşımlarda bulundu;
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