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Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi

Sırbistan-Kosova sınırında gerilim tırmanıyor. Yerel kaynaklar Mitrovitsa kentinde silah ve siren sesleri duyulduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-07-31 22:23:24
Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada söylediği "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek" sözlerine yanıt olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." dedi.

Kaynaklar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in açıklamasından sonra alarm sireninin 17.30'dan sonra duyulduğunu açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in açıklamasından sonrasında Kosava- Sırbistan sınırında çatışmaların başladığı iddia edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, durumun hiç bu kadar karmaşık ve ciddi olmadığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

 

Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

"Sırbistan, kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

Öte yandan Balkan Araştırmacısı Osman Atalay ise konuya ilişkin sosyal medya hesabında şu paylaşımlarda bulundu;

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