Kosova-Sırbistan arasında gerilim tırmanıyor! ''Önümüzdeki günler ve haftalar zorlu olabilir''

Kosova Başbakanı Kurti, gerginlik için Sırbistan'ı suçlarken, Sırbistan Başbakanı Brnabic, Kurti'ye tepki gösterdi.

Kosova'da tansiyonun yükselmesinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti açıklama yaptı. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan'ın Kosova Sorumlusu Petar Petkoviç'i suçlayan Kurti, Kosova kamuoyunun "Sırbistan medyasının tuzağına düşmemesini" istedi. Kurti ayrıca, "Önümüzdeki günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir" dedi.

SIRBİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise Kosova Başbakanı Kurti'nin sözlerine tepki gösterdi. Brnabic "Bugün gördüğümüz her şey Kurti'nin tek taraflı adımlarının sonucudur. Sırbistan bu krizi başlatacak hiçbir şey yapmadı, Kosova'daki Sırplar kesinlikle bugün gördüklerimize neden olacak herhangi bir şey yapmadılar" dedi.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUÇİÇ GENELKURMAY BİNASINA GİTTİ

Sırbistan'da yayın yapan Kurir gazetesi, Kosova sınırındaki barikatları geçmeye çalışırken Kosova polisi tarafından dövülen bir Sırbistan vatandaşının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in acile olarak Genelkurmay binasına gittiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç bugün halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek" ifadesini kullanmıştı. Vucic'in bu sözlerinden saatler sonra Kosova'nın kuzeyinde siren ve silah sesleri duyulduğu bildirilmişti.

Kosova'da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmişti.