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Kosova, Rus BM yetkilisini istenmeyen kişi ilan etti
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TIMETURK / DÜNYA / Kosova, Rus BM yetkilisini istenmeyen kişi ilan etti

Kosova, Rus BM yetkilisini istenmeyen kişi ilan etti

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz, BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu'nun ülkedeki bir Rus yetkilisini Kosova Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini ihlal eden zararlı faaliyetleri nedeniyle istenmeyen kişi ilan etti.

2 Saat Önce
2021-12-31 18:15:14
Kosova, Rus BM yetkilisini istenmeyen kişi ilan etti

Bakan Donika Gervalla-Schwarz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonu'nun (UNMIK) Rus yetkilisini istenmeyen kişi ilan etme kararını Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin talebi doğrultusunda aldıklarını bildirdi.

Kararın uygulanması için kanun uygulayıcı kurumlar ile ilgili makamlara bilgi verildiğini aktaran Gervalla-Schwarz, "Kosova Cumhuriyetinin kurumları; başta ABD, NATO ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Kosova'nın ve ortaklarımızın başarılarını baltalamayı amaçlayan Rusya Federasyonu ve onun bölgedeki temsilcileriyle uydularının kötü niyetli etkisine karşı mücadeleye bağlı kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın, Rusya Federasyonu'nun bölgedeki istikrarsızlaştırıcı çabalarını engellemek için başta Amerikan, Avrupalı ve NATO olmak üzere uluslararası müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdüreceğini kaydeden Gervalla-Schwarz, Kosova Cumhuriyeti'nin NATO'ya, AB'ye ve ardından Birleşmiş Milletler'e üyelik konusundaki kararlılığı ve yolunun geri döndürülemez olduğunu vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin talebi ile Kosova 22 Ekim'de Rusya Federasyonunun Kosova İrtibat Bürosunda görevli iki yetkilisini, Kosova'nın ulusal güvenliği ve anayasal düzenine zarar veren faaliyetleri nedeniyle istenmeyen kişi ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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