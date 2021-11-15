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Kosova Mamuşa'daki seçimi yine Türk aday kazandı

Kosova’da gerçekleştirilen yerel seçimlerin 2'nci turunda iktidardaki Kendin Karar Al Hareketi ağır bir yenilgi aldı. 2'nci turun galibi Kosova Demokratik Partisi (PDK) olurken, Türk aday Abdülhadi Krasniç Mamuşa'daki seçimleri kazanarak yeniden belediye başkanı oldu.

31 Dakika Önce
2021-11-15 11:18:49
Kosova Mamuşa'daki seçimi yine Türk aday kazandı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, dün düzenlenen yerel seçimlerin 2'nci turunun gayriresmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre seçime katılım %37,8 oranında gerçekleşti.

21 belediye için 42 adayın yarıştığı 2'nci turun galibi Kosova Demokratik Partisi (PDK) oldu. PDK, 9 belediyede seçimi önde kapattı.

Başbakan Albin Kurti liderliğindeki iktidar partisi Kendin Karar Al Hareketi (LVV), 2'nci turda yarıştığı 12 belediyenin sadece 4'ünde seçimi kazandı.

Başkent Priştine'de seçimin galibi Kosova Demokratik Birliği (LDK) oldu. Parti, 2'nci turda toplam 3 belediye başkanlığı elde etti.

Nisma partisi 1, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partisi 3 belediyede seçimi kazandı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da Kosova Demokratik Türk Partisi'nin adayı Abdülhadi Krasniç yeniden belediye başkanı seçildi.

Kosova'da yerel seçimlerin ilk turu 17 Ekim'de gerçekleşmişti.

Kaynak: TRT Haber

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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