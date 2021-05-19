Kosova’da bir Türk partisi daha kuruluyor

“Kosova Adalet Türk Partisi”, Merkezi Seçim Komisyonu’nun siyasi parti onay ve kayıt ofisine müracaatta bulundu. Parti, Mamuşa eski belediye başkanı Arif Bütüç liderliğinde kurulacak.

“Kosova Adalet Türk Partisi”, Merkezi Seçim Komisyonu'nun siyasi parti onay ve kayıt ofisine müracaatta bulundu.

Balkan News'in haberine göre; Mamuşa merkezli olarak kurulacak ve kısaltması “KATP” olacak parti, Mamuşa eski belediye başkanı Arif Bütüç liderliğinde kurulacak.

Bütüç tarafından benzer bir isimle 2013'te kurulan Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP), yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2018'de Merkezi Seçim Komisyonu tarafından kapatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.