Kosova Başbakanı'ndan Müslüman ülkelere sitem

Kosova Başbakanı Albin Kurti, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olup Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan ülkelere sitem etti.

Arab News'e konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, “Büyük bir hata yaptıklarını düşünüyoruz. Bence Sırbistan tarafından yanlış bilgilendiriliyorlar. Bazıları da Rusya ile yakın ilişkileri olduğu için böyle yapıyor.” diye konuştu. Kurti, Kosova'yı tanımayanların, isteyerek olmasa da Sırp milislerin Kosova'da yaptığı soykırımı destekleme konumuna düştüklerini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Müslüman ülkelerin yarıya yakını, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Balkan Haber'in haberine göre; işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma kararı İslam dünyasından sert tepki gören Kosova'nın Başbakanı Kurti, “Bizim Filistin halkının çektiği acıları bildiğimiz gibi, kendileri de Sırbistan'ın uyguladığı soykırımın kurbanı olan Kosovalı Arnavutların acılarını görmezden gelmemeli” diye konuştu.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının Filistin'in Kosova'yı tanımama tavrından intikam manası taşımadığını söyleyen Kurti, “Bunun Filistin halkı ve davasına ilişkin tavrımızla hiçbir alakası yok. Biz Filistin, Filistin yönetimi ve Filistin halkı ile iyi ilişkiler arzuluyoruz” dedi.

“Sırbistan'dan korkmuyoruz”

Sırbistan'la diyalogu ihmal etmek istemediklerini fakat diyalogun birinci öncelikleri olmadığını vurgulayan Kurti, “Bu diyalog, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin statüsü ile ilgili. Kosova ve Sırbistan birbirini tanımıyor. Yani, çözüm de karşılıklı tanıma” diye konuştu.

Sırbistan'ın Moskova ile kültürel, tarihi ve askeri bağları olduğunu ve Ukrayna'da yaşanabilecek bir savaşın Kosova'yı da etkileyebileceğini vurgulayan Kurti, “Bu Sırbistan'ı daha agresif davranmaya itebilir. Fakat Priştine durumu çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. Korkmuyoruz” diye konuştu. .