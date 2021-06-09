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Kosova Başbakanı'ndan Bosna Kasabı Maldiç'le ilgili açıklama

'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kosova Başbakanı Kurti, -'Bu karar, Bosna Hersek ve Kosova'da geçmişte işlenen suçların Sırplar tarafından inkar edilmesinin sona ermesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır' dedi.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 11:05:57
Kosova Başbakanı'ndan Bosna Kasabı Maldiç'le ilgili açıklama

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Sırbistan onu (Mladic'i) sakladı ve bir kahraman gibi gösterdi. Ancak bu karar, Bosna Hersek ve Kosova'da geçmişte işlenen suçların Sırplar tarafından inkar edilmesinin sona ermesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır." açıklamasında bulundu.

Kurti, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Mladic'i "meşhur savaş suçlusu" olarak nitelendiren Kurti, Mladic'in soykırımdan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı.

Kurti, "Sırbistan onu (Mladic'i) sakladı ve bir kahraman gibi gösterdi. Ancak bu karar, Bosna Hersek ve Kosova'da geçmişte işlenen suçların Sırplar tarafından inkar edilmesinin sona ermesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxiu ise bu kararı, hem binlerce aile hem de uluslararası adalet için "iyi bir haber" olarak nitelendirerek, "Bu suç için sadece Mladic değil bu soykırımın faili ve planlayıcısı Sırbistan da suçludur. Slobodan Milosevic önderliğindeki Sırp Devleti, önce Bosna'da olmak üzere Kosova'da da soykırım yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını 8 Haziran 2021'de onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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