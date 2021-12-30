Kosova: Bakan Akar’dan ‘Sultan Murad Türbesi’ ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi ile Kosova’nın ulusal kahramanı Adem Jashari’nin mezarını ziyaret etti.

Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde de bulunuyor. Priştine yakınlarındaki Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Prekaz'a geçti. Bakan Akar'ın Sultan I. Murad Hüdavendigâr'ın duasının asılı olduğu duvar önünde poz vermesi dikkat çekti.

Burada Kosova Kurtuluş Ordusunun kurucu ve komutanlarından, Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Jashari ve ailesinin mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Akar'a, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj da eşlik etti.

Orhan Gazi'nin oğlu Sultan I. Murad Hüdavendigâr'ın duası:

“Ya Rabbi! Bu fırtına, şu aciz Murad kulunun günahları yüzünden çıktıysa, masum askerlerimi cezalandırma!..

Allah'ım! Onlar ki buraya kadar sadece ‘Sen'in adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler!..

İlahi! Bunca kerre beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum; duamı kabul eyle! Bir yağmur nasip eyle! Bu toz bulutu kalksın.. Kâfirin askerini aşikâr görüp, yüz yüze cenk edelim!..

Ya İlahi! Mülk de, bu kul da Sen'indir. Ben aciz bir kulum.. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi Sen bilirsin.. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız Sen'in rızanı isterim.

Ya İlahi! Bu mü'min askerleri küffar elinde mağlup edip helâk eyleme!.. Onlara öyle bir zafer lütfet ki, bütün Müslümanlar bayram eylesin!. Dilersen o bayram gününde şu Murad kulun yolunda kurban olsun!..

Ya İlahi! Bunca Müslüman askerin helâkine beni sebep kılma! Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle! Bunlar için ben canımı kurban ederim; yeter ki tek Sen beni şehidler zümresine kabul eyle!..

Asakir-i İslam için teslim-i ruha razıyım. Tek ki, bu mü'minlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın. Sonunda da lütfen ve keremen şehid eyle! Âmin!..”

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