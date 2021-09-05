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Korsika'da 'silahlı bağımsızlık mücadelesi' ilanı

Fransa’nın Korsika adasında ayrılıkçı grup 'silahlı bağımsızlık mücadelesine' dönme niyetinde olduğunu duyurdu

15 Dakika Önce
2021-09-05 23:37:58
Korsika'da 'silahlı bağımsızlık mücadelesi' ilanı

Fransa'nın, bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Akdeniz'deki adası Korsika'daki ayrılıkçı grup Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNC), Fransa devletinin kibirli politikalarını sürdürmesi halinde yeniden silahlı bağımsızlık mücadelesine döneceğini açıkladı.

Le Monde gazetesinin haberine göre, FLNC'nin silahları 2014'te bırakan Union des Combatants kolu ile 2016'da silah bırakan Ekim 22 kolu tarafından Corse Matin gazetesine gönderilen ortak basın açıklaması ve videoda, nihai açıklama için 2021 bölgesel seçimlerinin bitmesinin beklendiği ifade edildi.

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Örgütün kuruluş amaçlarına ulaşılana kadar mücadelenin bırakılmayacağı vurgulanan açıklamada, “Kibir politikası devam ederse Fransa devletine karşı geçmiştekinden daha kararlı şekilde savaşı yeniden başlatacağız.” ifadesine yer verildi.

FLNC, Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeoni'nin de adada hegemonya kurduğunu savundu.

FLNC, 2014 yılına kadar Korsika halkının ulusal haklarının tanınması ve bağımsızlık talebiyle silahlı mücadele yürütmüştü.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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