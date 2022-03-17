Korsika'da öfkeli ayaklanma! Macron zor durumda

Bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Korsika Adası'nda, Fransa’da tutuklu olan bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna’nın 2 Mart’ta saldırıya uğramasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Macron hükümeti, bir bakanını adaya gönderirken, şiddetli protestolar Macron'a karşı yeni bir meydan okuma olarak görülüyor.

Dünya Rusya'nın Ukrayna işgaline kilitlenmişken, gözler Fransa'nın Korsika Adası'ndan gelen şiddetli protesto ve bağımsızlık yanlısı ayaklanmaya çevirildi.

Bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Akdeniz'deki Korsika Adası'nda Fransa'da tutuklu olan aktivist Yvan Colonna'nın 2 Mart'ta saldırıya uğramasının ardından başlayan ve ayaklanmaya dönüşen şiddetli protestolar Macron yönetimini tehdit ediyor.

Protestoların giderek büyümesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'i, Korsikalı milliyetçiler arasında iki haftadır artan gerilimin ardından Korsika'ya gönderdi.



Dün yerel Corse-Matin gazetesiyle yayınlanan bir röportajda Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın özerkliğini kabul edebilecekleri mesajını verdi.

“Birçok başkan adayının Korsika için kurumsal bir değişiklikten yana olduğunu görüyorum. Bazıları ademi merkeziyetçilik sürecinde yeni bir aşamadan bahsediyor" diyen Darmanin,

“Korsika'da şiddetli protestoların durması koşuluyla özerkliğe kadar gitmeye hazırız” açıklamasında bulundu.

Les Républicains'in Başkan adayı Valérie Pécresse ise, Dışişleri Bakanı Darmanin'in teklifinin Macron'un “şiddete boyun eğdiğini” gösterdiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde Korsika Adası'na "özerklik" verileceği vaadinde bulunmuştu.

Öte yandan, Le Canard Enchaine dergisi de, 9 Mart sayısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Korsika'daki bağımsızlık yanlısı ulusalcıların seçimde desteğini almak için, Ada'nın 1998'deki Fransız Valisini öldüren suikastçılarla gizlice görüştüğü, Colonna'nın saldırıya uğramasının bunu sekteye uğrattığını iddia etti.

Sokaklara barikat kuran, çöp konteynerlerini, istif raflarını ve mazgalları ateşe veren bağımsızlık yanlısı Korsikalı gençler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Korsika Adası'nda olaylar neden patlak verdi?

Büyük Akdeniz adasındaki sorunlar, 2 Mart'ta Fransa'nın Arles kentindeki bir hapishanede bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın başka bir mahkûm tarafından saldırıya uğramasıyla patlak verdi.

Colonna'ya yapılan saldırı şiddetli protestolar dizisinin kıvılcımını ateşledi.

Aktivist Yvan Colonna...

Aktivist Yvan Colonna, adada Fransız devletini temsil eden Vali Claude Erignac'ın 1998'de öldürülmesi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Protestocuların Fransız hükümetini suçladığı Colonna'ya düzenlenen saldırıdan bu yana gösteriler ve ayaklanmalar devam ediyor.

Korsikalı politikacıları, Colonna ölürse şiddetin “genel bir isyana” dönüşebileceği konusunda Macron hükümetini uyardı.

Hafta sonu düzenlenen gösterilerde binlerce kişi "Fransız hükümeti katilleri" yazılı pankartlarla sokaklara döküldü.

Yüzlerce protestocu polis ve kamu binalarına mermiler, molotof kokteylleri ve ev yapımı patlayıcılar attı.

Savcılar, geçen pazar günü Korsika'nın en büyük ikinci şehri Bastia'da meydana gelen çatışmalarda 77 polis olmak üzere 102 kişinin yaralandığını söyledi.

Bastia Başsavcısı, AFP'ye şehrin "son derece şiddetli" sahnelere tanık olduğunu söyledi ve SG polis sendikası memurların "yarı isyancı" bir durumla uğraştığını söyledi.

Kasaba nüfusunun dokuzda birine denk gelen en az 7.000 kişi hükümet binalarını kuşattı.

Valilik, yerel vergi dairesi ve postane ateşe verildi ve 650'den fazla Molotof kokteylinin yanı sıra petank topları ve roketler çevik kuvvet polisine fırlatıldı.

Fransız altyapısını hedef alan 40 yıllık Korsika “ulusal kurtuluş” ayaklanması, silahlı ayrılıkçıların “askeri operasyonlara son verildiğini” duyurduğu 2014 yılında sakinleşti.

O zamandan beri, Fransız devletinden daha fazla özerklik arayan Korsikalı milliyetçiler, yerel ve bölgesel düzeydeki seçim başarılarıyla desteklendi.

Macron, cumhurbaşkanlığı döneminde hem otonomist hem de milliyetçi Korsikalılar, adanın statüsünde reform yapma konusunun 2018'den beri duraklatılmasından dolayı hüsrana uğradılar.

Pazar günü Corse Matin'de yayınlanan bir Ifop anketi, sorgulananların yüzde 53'ünün Korsika için bir dereceye kadar özerklikten yana olduğunu ortaya koydu.

Yüzde 35'i de Korsika'nın Fransa'dan tamamen bağımsız olmasını destekliyor. .