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Koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi

Farklı Covid-19 virüslerinin birleşiminden oluşan “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiği kayıtlara geçti.

3 Saat Önce
2022-02-13 12:52:49
Koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi

Dünya üzerinde 410 milyondan fazla insanda tespit edilen ve mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdüren koronavirüs ile ilgili dikkat çeken uyarı mesajı İngiltere'den geldi. İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, haftalık bilgilendirme raporunda, farklı Covid-19 virüslerinin birleşiminden oluşan “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini kayıtlarına geçirdi.

İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, bir süredir kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu.

Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda tespit edilen “Deltacron”un hibrit bir virüs olduğu kaydedildi. İngiltere'de bu varyantın tespit edildiği belirtilirken bu varyantın henüz ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair net bir bilgi olmadığı belirtildi. “Deltacron” varyantı vakalarının şu an düşük olduğu belirtilirken, toplam kaç vaka olduğunun açıklanmaması da bilim insanları ve doktorların tepkisini çekti.

Bilim insanları geçmişte de farklı varyantların bir araya geldiği mutant virüslerin ortaya çıktığını lakin bunların ciddi bir salgını tetiklemediğini söyledi. .

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