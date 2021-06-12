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''Koronavirüsün 'Moskova' varyantları ortaya çıkmış olabilir''
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''Koronavirüsün 'Moskova' varyantları ortaya çıkmış olabilir''

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, koronavirüsün ‘Moskova’ varyantlarının yayılıyor olabileceğini iddia etti.

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12.06.2021 23:17:42
''Koronavirüsün 'Moskova' varyantları ortaya çıkmış olabilir''

Devlet ödülleri töreninin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Logunov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, başkentte koronavirüsün ‘Moskova' varyantlarının yayılıyor olabileceğini ifade etti.

Logunov, “Moskova'da buraya ait Moskova varyantları olabilir” diye konuştu.

Şu anda ‘İngiliz' ve ‘Hint' varyantları dahil olmak üzere hastalığın önceden tanımlanmış suşlarını izlemenin önemine dikkat çeken Logunov, “Çok fazla değişime uğrayacak suşu gözden kaçırmamalıyız. Onları ortaya çıkarmalıyız, böylece gereklilik halinde adapte edebiliriz ve gripte olduğu gibi aşının yeni alternatiflerini geliştirebiliriz” dedi ve ekledi:

Şu anda iki mutasyonu bulunan Hindistan varyantının izlenmesinin en önemli olduğunu vurgulayan uzman, söz konusu mutasyonların aşı serumlarının aktivitesini iki-üç kat azalttığının altını çizdi.

Logunov, “Güney Afrika ve İngiltere varyantları ile ilgili aşı suşları geliştirdik, fakat gerekmedi, zira bunlar popülasyonda Hint suşu kadar hızlı yayılmıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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