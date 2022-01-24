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Koronavirüste yeni mutasyon: BA.2 alarmı!

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği belirtiliyor.

28 Dakika Önce
2022-01-24 08:19:35
Koronavirüste yeni mutasyon: BA.2 alarmı!

Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2'nin çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği öne sürüldü.

Epidemiyolog ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu kıdemli üyesi Eric Feigl-Ding, BA.2'nin orijinal varyantı 'yerinden etme' olasılığı için 'gerçekten kötü bir işaret' yorumunda bulundu.

Danimarka'daki Omicron vakalarının neredeyse yarısının BA.2 olduğunu belirten Ding, 'BA.2'nin Omicron'un (BA.1) yerini alması gerçekten kötü bir işarettir' dedi.

Omicron'un aşı bağışıklığını alt etmekte Delta'dan daha yetenekli olduğu ortaya çıkmış ve bunun aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke takviye doz kararı almıştı.

BA.2'nin bu alanda BA.1'den de daha yetenekli olduğu iddiaları sürerken bu alanda ihtiyatlı olanların sayısı da az değil.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'da (UKHSA) epidemiyolog olan Meaghan Kall, 'Evet, BA.2 Birleşik Krallık'ta artıyor' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

'Küçük bir büyüme avantajı olabilir, ancak Omicron'dan anlamlı bir şekilde farklı olabileceğine dair henüz hiçbir kanıt yok.'

Kaynak: Hürriyet .

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