Koronavirüsle boğuşan Hindistan’da ''kara mantar'' salgını: Hastaların gözleri çıkartılıyor!

Koronavirüs pandemisinde ikinci dalgayı yaşayan Hindistan'da şimdi de kara mantar salgını ortaya çıktı. Kara mantar salgını nedeniyle binlerce hastanın enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla gözleri çıkarıldı.

Hindistan'da 7 eyalette kara mantar salgını ilan edildi. Yetkililere göre ülkede yaklaşık 9.000 vaka teşhis edildi. 200'den fazla kara mantar nedenli ölüm kaydedildi.

Salgın bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, kara mantar hastalarının yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden birini veya her ikisini de aldırdı.

Mukormikoz olarak da bilinen enfeksiyonun öldürücülük oranının yüzde 50 olduğunu açıklayan yetkililer, hastaların yaşamlarını kurtarmak için doktorların bazı insanların gözlerini çıkarmak zorunda kaldığını aktardı.

COVID-19 İLAÇLARININ NEDEN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Doktorlar, COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerle “kara mantar” arasında bağlantı olduğunu açıklarken diyabet hastalarının da büyük risk altında olduğu belirtildi.

İngiliz medya kuruluşu BBC'ye konuşan Hint doktorlar, kara mantar salgınının COVID-19'u atlatan kişilerde 12-18 gün sonra tespit edildiğini söyledi.

Doktorlar, salgının şiddetli COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.

ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 94'E ÇIKABİLİYOR

Kara mantar hastaları için yeni tedavi merkezleri oluşturulduğunu söyleyen doktorlar, şunları ifade etti:

“Bu hastaların yüzde 80'inin acilen ameliyata alınması gerekiyor. Hastalarda kara mantar görülmesini beklemiyorduk. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk. Kara mantar COVID-19'dan çok daha tehlikeli bir halde. Eğer hastalar zamanında ve düzgünce tedavi edilmezse ölüm oranları yüzde 94'e çıkabiliyor."

KARA MANTARIN BELİRTİLERİ

Normalde çok nadir görülen mukormikoz, genelde beyin ve ciğerleri etkiliyor. Diyabet hastalarında ve bağışıklık sistemi direnci düşük olan kişilerde ölüm oranını artırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı verilere göre ‘kara mantar' veya mukormikozun belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

– Yüzün bir tarafında şişlik

– Baş ağrısı

– Burun ve sinüslerde tıkanıklık

– Yüksek ateş

– Burunda oluşan kararmalar

– Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

Kaynak: GZT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.