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TIMETURK / DÜNYA / Koronavirüse yakalanan çiftin 15 köpek ve kedisi yakılarak katledildi

Koronavirüse yakalanan çiftin 15 köpek ve kedisi yakılarak katledildi

Vietnam'da Covid-19 testi pozitif çıkan çiftin birlikte yaşadığı 15 köpek ve kedi yakılarak katledildi.

1 Gün Önce
2021-10-13 16:55:59
Koronavirüse yakalanan çiftin 15 köpek ve kedisi yakılarak katledildi

Vietnam'da Pham Minh Hung ve eşi, kendi çocukları olarak gördükleri evcil 17 köpek ve bir kediden oluşan oldukça büyük bir hayvanat bahçesi oluşturmuştu. Ancak çift Covid-19'a yakalanınca, yetkililer önlem olarak 2 hayvan hariç, 15 köpek ve bir kediyi yakarak öldürdü.

Bu tedbir, sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açtı. Halen aktif bir köpek eti ticaretine ev sahipliği yapan ülkede, hayvanların katliamı ülke genelinde hayvan haklarına daha fazla saygı gösterilmesi ve çift için adalet çağrısında bulunan Vietnam vatandaşları arasında öfkeye yol açtı.

Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları katliama uluslararası dikkat çekmeye çalışırken, #standfor16 hashtag'i etrafında bir kampanya başlattı. Vietnam'da hayvanlara insancıl muamele için çağrıda bulunan ve hızla büyüyen bir dilekçe 2 günde 110 bin imza toplandı.

Hayvanların sahipleri, pandeminin en kötüsünden kaçmak amacıyla 10 Ekim Cuma günü Long An eyaletinden kaçtı ve Ca Mau eyaletine geri döndü. Duvar ustası olan Hung ve ailesi, geride bıkmak istemedikleri hayvanları da yanlarında götürmüştü ve yolda hayvanlardan 2'sini sahiplendirdi.

Ajans Bizim'in aktardığı habere göre, çift Cumartesi günü Khanh Hung'daki bir tıbbi kontrol noktasına geldi ve Covid-19 testleri pozitif çıktı ve karantina altına alındılar.

Yerel sağlık yetkilileri daha sonra, hayvanlarda da virüs olduğundan korkarak tüm köpekleri yok etmeye karar verdi.

Tran Van Thoi Bölgesi Halk Komitesi Başkanı Tran Tan Cong, olayın Khanh Hung Komünü'nün karantina bölgesinde meydana geldiğini doğruladı. İlçe, yerel makamlardan bir rapor ve açıklama istedi. Cong, "İlk bilgilere göre, aile bir düzineden fazla köpek ve kediyle karantina tesisine döndü ve bunlardan birinin testi bilinmeyen bir virüs için pozitif çıktı. Spesifik raporları bekliyoruz'' dedi.

Avustralya'daki Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde tıp profesörü Doktor Tuan Nguyen ise "Bilimsel olarak, hayvanların Covid-19'u insanlara bulaştırdığına dair bir kanıt henüz yok. Bu yüzden hayvanları öldürme kararı bilimsel değil. Zalimce ve etik dışı bir iş'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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