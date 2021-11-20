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TIMETURK / DÜNYA / Koronavirüs vakalarındada hızlı yükseliş: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi

Koronavirüs vakalarındada hızlı yükseliş: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi

Almanya'da vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli bölgeler listesinde dahil edildi

2 Saat Önce
2021-11-20 13:44:14
Koronavirüs vakalarındada hızlı yükseliş: 4 ülke yüksek riskli bölge listesine girdi

Almanya'da etkisini sürdürüyor. Ülkede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, yüksek riskli bölgeler listesinde dahil edildi.

Almanya vakalarının artmasına karşı önlemlerini artırıyor.

Belçika, Hollanda, İrlanda ve Yunanistan'ı yüksek riskli bölgeler listesine dahil etti. Bu liste pazar günü itibarıyla geçerli olacak.

ÜLKEDE VAKALAR 60 BİNİN ÜZERİNDE

Almanya'da koronavirüsle mücadelede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor.

Son 24 saatte 63 bin 924 yeni vakayla, salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edilmiş oldu.

15 yaş altındaki vakaların sayısı ise 14 bin 76.

AKTİF VAKA SAYISI 2 HAFTADA 1 MİLYON 200 BİNE GELECEK

Son 1 günde 248 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 98 bin 987'e yükseldi.

Aktif hasta sayısı 600 bine yükselirken vaka artış hızı bu şekilde devam ederse aktif hasta sayısı 2 hafta içinde 1 milyon 200 bine yükselecek.

HASTALARININ NAKLİNİN ASKERİ UÇAKLARLA YAPILACAK

Ülkedeki hastaneler kapasitenin sınırına gelirken, özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır KOVID-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusu ve Hava Kuvvetleri destek vermesi için görevlendirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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