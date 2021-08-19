Koronavirüs vakaları artıyor: İsrail'den tedbirleri artırma kararı

İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi.

İsrail'de Kovid-19'a karşı tedbirler sıkılaştırıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce oteller, restoranlar, kafeler, spor salonları ve kültür etkinliklerine katılmak için zorunlu olan 'yeşil geçiş' belgesinin kullanım alanını genişletti.

Alınan yeni kararlara göre, aşı belgesi olan yeşil pasaport yüzme havuzları, müze, kütüphane, milli parklarda da zorunlu olacak. Aşı olmayanlar ise bu alanlara girmek için negatif Kovid-19 test sonucu göstermek zorunda olacak.

Aşı kapsamına alınmayan 3-12 yaş arası çocuklar da 72 saat geçerli ücretsiz PCR veya 24 saat geçerli ücretsiz hızlı antijen testi yaptırabilecek.

Bakanlık, kapalı alandaki toplanmaları bin kişiyle sınırlandırırken açık alandaki toplanmaların sınırını 5 bin olarak açıkladı. Evlerde ise kapalı alanlarında 50, bahçe gibi açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.