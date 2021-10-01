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TIMETURK / DÜNYA / Koronavirüs testi yaptırdı: 54 bin dolar fatura çıktı

Koronavirüs testi yaptırdı: 54 bin dolar fatura çıktı

ABD'nin Tekas eyaletinde yaşayan Travis Warner adlı kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için 54 bin dolar fatura geldiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-01 09:24:19
Koronavirüs testi yaptırdı: 54 bin dolar fatura çıktı

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre Warner, Kovid-19 testlerinin zor bulunduğu 2020 yazında, SignatureCare adlı özel bir acil kliniğinde yaptırdığı test için 54 bin dolarlık fatura aldı.

Faturada, Warner'ın sağlık sigortası şirketinin fiyatı yaklaşık 17 bin dolara indirdiği ve tamamını ödediği belirtilmişti.

Borcu bulunmamasına rağmen faturayı kabul etmeyen Warner'ın sigorta şirketi ve sağlık kuruluşu ile yaptığı aylar süren görüşmeler sonucunda faturanın bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kaiser Aile Vakfı'nın (KFF) nisan ayında yayınladığı rapor, ülkede Kovid-19 testi için sağlık kuruluşlarının sigorta şirketlerine gönderdiği faturaların 20 ila 1419 dolar arasında değiştiğini gösteriyor.

ABD'de Kovid-19 salgınının başında kabul edilen bir düzenlemeyle sağlık sigortalarının PCR testlerinin tutarını, katkı payını sigortalıya yansıtmadan ödemeleri gerekiyor.

Ancak ülkede, sağlık hizmeti veren kuruluşların sigortalardan talep edebilecekleri tutarlarda bir sınırlama bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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