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TIMETURK / DÜNYA / Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

2 Saat Önce
2021-08-09 22:37:16
Koronavirüs salgınında son 24 saat

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 780 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 312 bine, iyileşenlerin sayısı 183 milyon 90 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 547 bini, Hindistan'da 31 milyon 981 bini, Brezilya'da 20 milyon 165 bini ve Rusya'da 6 milyon 469 bini geçti.

Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin Kovid-19'a karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

Fransa'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi.

Kovid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

Almanya'nın, elinde kalan yaklaşık 1,3 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını düşük gelirli ülkelere bağışladığı bildirildi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'daki kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere karşı protesto düzenledi.

Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkiliyi cezalandırdığı bildirildi.

Gana'ya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 177 bin 600 doz teslim edildi.

Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında bir günde yarım milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Kanada'da sınır kısıtlamalarına kademeli olarak son veriliyor

Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle 20 Mart 2020'den bu yana uygulanan sınır kısıtlamalarına bugünden itibaren kademeli olarak son veriliyor. Kanada Sınır Güvenliği Ajansı ile Halk Sağlığı Ajansı, sınır kısıtlamalarının ABD vatandaşları için 9 Ağustos, diğer ülke vatandaşları için de 7 Eylül'den itibaren Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kovid-19 aşılarından iki dozu da yaptırdığını belgeleyenler için kaldırıldığını duyurdu.

Avustralya'nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üzeri Avustralyalılara uygulanmasına onay verdi.

Senegal'de hamilelere de Kovid-19 aşısı yapılabileceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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