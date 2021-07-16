Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 570 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 190 milyon 75 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 87 bine, iyileşenlerin sayısı 173 milyon 333 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 888 bini, Hindistan'da 31 milyon 43 bini, Brezilya'da 19 milyon 262 bini ve Rusya'da 5 milyon 907 bini geçti.

ABD'nin California eyaleti Los Angeles bölgesinde, vakaların artışa geçmesi üzerine iç mekanlarda tekrar maske kullanımı zorunluluğu getirileceği açıklandı.

Rusya'da salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 799 ile günlük en yüksek can kaybı yaşandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da salgına karşı alınan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde karar alındı. Buna göre, restoran ve kafelere yönelik getirilen karekod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, başkentte 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin çalışmasına izin verildi.

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 51 bin 870 vakanın tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, salgın nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede salgınla mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 kökenine ilişkin soruşturmaların ikinci evresinde, Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde vaka sayılarında geçen haftaya göre yüzde 64,3'lük artış görüldüğünü ve en fazla vaka artışının 15-24 yaş aralığında kaydedildiğini bildirdi.

Afrika kıtasındaki 14 ülkeden seferberlik çağrısı

Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısının imha edildiği bildirildi. DSÖ Afrika Bağışıklık Programı Direktörü Dr. Richard Mihigo, kıtadaki 9 ülkede aşıların son kullanım tarihinin yaklaşması sebebiyle yüz binlerce dozun kullanılamadığını söyledi.

Afrika kıtasındaki 14 ülke, salgınla mücadele için 100 milyon dolarlık seferberlik çağrısında bulundu.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 86 ölüm yaşanırken bu rakam, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Senegal'de son dönemde hızla artan vakaların yüzde 30'unun Delta varyantı olduğu ortaya çıktı.

Malezya Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Selangor eyaletine bağlı 34 mahallede 2 hafta boyunca devam eden karantina uygulamasının bu gece itibarıyla sonlanacağını duyurdu.

Myanmar'da 25 Mayıs'ta gözaltına alınan ve yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan ABD vatandaşı Danny Fenster, Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde salı gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Japonya'da salgında insan yaşamını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'nın iptalini talep eden çevrim içi dilekçeye 450 binden fazla imza verildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde, Tokyo Olimpiyatlarına seyirci kabul edilmesini istedi.

Avustralya'da hükümet Victoria eyaletinde salı gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yaklaşık 6,6 milyon nüfusa sahip eyalette halkın sadece temel gıda alışverişi yapmak ve aşı olmak için evlerini terk edebilecekleri bildirildi.

Kanada'da salgınla mücadele kapsamında ülkeye girişlerde konulan kısıtlamaların, virüse karşı tam aşı olanlar için kaldırılacağı açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.