Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 175 milyon 829 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 795 bine, iyileşenlerin sayısı 159 milyon 400 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 277 bini, Hindistan'da 29 milyon 357 bini, Brezilya'da 17 milyon 215 bini ve Fransa'da 5 milyon 729 bini geçti.

Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı 363 bin 79 olarak güncellendi.

İlk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

Almanya, salgından dolayı "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olduğu bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracağını açıkladı.

İngiltere'de halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin 2022 yılının sonuna kadar fakir ülkelere toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlamasının planlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına onay verdi.

Bosna Hersek, 14 ila 180 gün önce Kovid-19'u atlatan veya en az 14 gün önce aşı işlemini tamamlamış olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişte, negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğundan muaf tutulacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'unun eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacağını açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, aşı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini belirterek "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini bilmiyoruz." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin "teknik olarak" salgının üçüncü dalgasında olduğu bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, salgında üçüncü dalganın son günlerde hızını artırdığını açıkladı.

Çinli bilim insanları, yarasalarda Kovid-19'a yol açan yapıda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti.

Malezya'da vaka sayısında görülen yoğun artışa karşı 1-14 Haziran dönemi için ilan edilen tam karantina uygulaması iki hafta daha uzatıldı.

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, salgın kontrol altına alınana kadar ülkenin 1969'daki etnik çatışmaların ardından yönetimi devralan özel yetkili Ulusal Hareket Konseyi (MAGERAN) tarafından yönetilmesi teklifinde bulundu.

Kanada'da uygulanmakta olan salgın kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına temmuz ayından itibaren başlanacağı açıklandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk maçını 14 Haziran'da İsveç'e karşı oynayacak olan İspanya Milli Takımı'nda futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 aşısı yapıldı.

EURO 2020'de mücadele edecek Rusya'da, Kovid-19'a yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.