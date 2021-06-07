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Koronavirüs kabusu yaşayan Hindistan'da, Başbakan Modi'den bedava aşı sözü

Koronavirüs pandemisinde rekor günlük vaka ve ölüm sayılarına ulaşan Hindistan'da Başbakanı Modi'den '21 Haziran'dan itibaren 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere ücretsiz aşı yapılacak' açıklaması geldi.

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07.06.2021 18:02:00
Koronavirüs kabusu yaşayan Hindistan'da, Başbakan Modi'den bedava aşı sözü

KToplam vaka sayısının 28 milyon 909 bin 975'e, toplam ölü sayısının 349 bin 186'ya çıktığı Hindistan'da pandeminin sonunu göremeyen halka televizyondan seslenen Başbakan Modi, federal hükümetin aşı sorumluluğunu 21 Haziran'da eyalet hükümetlerinden devralacağını duyurdu.

"21 Haziran'dan itibaren 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere ücretsiz aşı yapılacak" diyen Modi, şu bilgileri verdi:

"21 Haziran'dan itibaren eyaletlere 18 yaşından büyükler için ücretsiz aşı sağlayacağız. Eyaletlere sadece ücretsiz aşılar tedarik edilecektir. Ancak ücretsiz aşı istemeyenler özel hastanelerde aşı yaptırabilirler. Özel hastaneler hala firmalar tarafından üretilen aşıların yüzde 25'ini edinebilecek, aşılar için belirlenen fiyatın üzerine 150 rupi ek ücret koyabilecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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