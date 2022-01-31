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Koronavirüs, hamsterlardan insanlara bulaşıyor!

Hong Kong’da yapılan bir araştırmaya göre hamsterlar insanlara koronavirüs bulaştırabiliyor

2 Saat Önce
2022-01-31 15:18:21
Koronavirüs, hamsterlardan insanlara bulaşıyor!

Bloomberg'in haberine göre, Hong Kong'da araştırmacılar, hamsterların insanlara Covid-19 bulaştırabileceğine dair kanıtlar buldu ve insanlar arasındaki enfeksiyonları hayvanlara bağladı.

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışma, Delta varyantının hamsterdan insana bulaşabildiğine dair ilk belgelenmiş bulguları sağladı.

Araştırma için evcil hayvan dükkanlarından toplanan hayvanlardan alınan örnekler test edildi.

Testlerin sonucunda birbirinden bağımsız iki "hamsterdan insana bulaşı" vakası görüldü.

Çalışmaya göre, söz konusu hamsterlar, Hong Kong'a ithal edilmeden önce virüse yakalandı ve bu durum, araştırmacılara evcil hayvan ticaretinin Covid-19'un sınırlar ötesine yayılmasını kolaylaştıran bir yol olabileceğini düşündürdü.

'İNSANA BULAŞABİLİR' UYARISI YAPILDI

Araştırmacılar çalışmada, "Bu çalışma, evcil hamsterların Covid-19 enfeksiyonunu kapabileceğini ve virüsü insanlara geri iletebileceğini ortaya koyuyor. Hamsterlarda dolaşan Covid-19 virüsü, insanlara bulaşabilir." ifadelerine yer verdi.

Hong Kong'da 18 Ocak'ta bir evcil hayvan dükkanı çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün birkaç farede görüldüğü, bunun üzerine fareler dahil yaklaşık 2 bin küçük hayvanın itlaf edileceği bildirilmişti.

Tedbir kapsamında, 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşterilerin zorunlu karantinaya alınacağı ve farelerin itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilmesi gerektiği belirtilmişti. .

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