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Koronavirüs 29 yıllık kaçak mahkumu teslim olmaya itti

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde 29 yıl öce hapisten kaçan 64 yaşındaki Darko Desic, COVID-19 salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olmak zorunda kaldı.

3 Saat Önce
2021-09-15 10:44:00
Koronavirüs 29 yıllık kaçak mahkumu teslim olmaya itti

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan göre, esrar yetiştirmekten 3,5 yıla mahkum olan Darko Desic, 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezi'nden kaçtı.

Tüm aramalara rağmen bulunamadığı kayıtlara geçen Desic'in, Sydney'in kuzey sahillerine yerleşerek, nakit para karşılığı inşaat işleri ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

29 yılın ardından teslim olmak zorunda kaldı

Desic, eyalette yaklaşık 3 aydır devam eden sıkı COVID-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemez hale geldi.

Evi boşaltarak sahilde yaşamaya başlayan Desic, demir parmaklıklar ardında yaşamanın "evsiz" olmaktan "çok daha kolay" olacağını düşünerek polise teslim oldu.

Sydney'in Surry Hills semtindeki hapishane hücresinden video bağlantıyla Merkez Yerel Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Desic'in, 28 Eylül Salı günü cezaevinden kaçmak suçlamasıyla yeniden aynı mahkemeye çıkması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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