Korkutan iddia! Bill Gates insan derisini veri hattı olarak mı kullanmak istiyor?

Yazılım devi Microsoft, bu yılın başında ABD'de kendisine insan vücudu üzerinde bile egemenlik veren bir patente sahip oldu. ABD patenti 6754472B1 Microsoft'a dış görünümü bir veri hattı olarak kullanma hakkı veriyor.

Patent, insanlara bağlı cihazlara güç ve veri sağlayan teknolojilerle ilgili. Microsoft bu patenti dört yıl önce aldı. IBM veya Alman Fraunhofer Enstitüsü gibi birçok şirket ve araştırmacının yıllardır bu yönde deneyler yapmasına rağmen, ABD Patent Ofisi artık onayını verdi.

Microsoft patente sahip olmasının ardından insan cildinde saat, tarih, nabız, şeker, tansiyon gibi verileri gösterecek teknolojinin altyapısını hazırlığına başladı.

Tüm bu gelişmeler olurkan bir Twitter kullanıcısı ilginç bir iddiada bulundu. Kullanıcı, aşıların bu teknoloji için yapıldığını savundu.

İşte Nesrin Durgut isimli Twitter kullanıcısının o tweeti:

“Microsoft insan cildinde saat, tarih, nabız, şeker, tansiyon gibi verileri gösterecek teknolojinin altyapısını hazırlıyor ve patentlendi bile.

Bunu insanlara grafen enjekte etmeden yapamazlardı. Grafenler bedenlerde Network ağı kurarken, insanlar halâ aşılandığını zannediyorlar.”

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