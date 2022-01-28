DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Jandarma personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Jandarma personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor
Apple darphane gibi para basıyor
Jandarma personel alımı 2022 | Jandarma iş başvurusu başladı mı? Jandarma 104 personel alımı şartları neler?
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Yeni katılımlar olabilir
Davutoğlu'nun cevabı kulisleri hareketlendirdi
Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış ne dedi? Fırat Tanış 'tiyatro' olayı nedir?
Ahmet Hakan, Fazıl Say'a sahip çıktı
Mehmet Barlas: Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir
Altında son 2 ayın en kötü haftası
Domino's Pizza'ya siber saldırı: Kişisel veriler çalındı mı?
AGİ kalktı! Asgari ücrette ayrıntılar netleşti
Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden canlandı
Fransa'da başörtülü kadın futbolculardan Senato'ya 'maçlı protesto'
Fırat Tanış, Cumhuriyet ile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu!

TIMETURK / DÜNYA / Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden canlandı

Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden canlandı

Rusya’nın Tver kentinde öldü sanılıp morga kaldırılan adam bir anda kalkıp morgda yürümeye başladı.

1 Saat Önce
2022-01-28 08:16:39
Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden canlandı

Rusya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, son paylaşımıyla ülke gündemine oturdu.

Görüntülerde, Tver kentinde bulunduğu iddia edilen bir morga yer verildi. Sedye üzerinde beyaz örtü altında yatan cesedin, bir anda canlandığı görüldü. Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, vücudunun kaskatı kesilmesiyle güçlükle hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü 4 binden fazla izlenme aldı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş