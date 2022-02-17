Korkutan gelişme! Ukrayna'nın doğusunda bombardıman sesleri

Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin güvenlik garantisi teklifine bugün cevabımızı ileteceğiz. ABD ve NATO Ukrayna'nın birlik üyesi yapılmaması talebimize şu ana dek olumlu yanıt vermedi" dedi. TASS haber ajansının haberine göre, Lavrov, Rusya'nın mektubu kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

KREMLİN'DEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Rus askerlerinin daimi üslerine dönmesi için zaman gerek, çekilme bir günde olmaz" denildi.

PEŞ PEŞE 'SALDIRI' AÇIKLAMALARI

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler.

UKRAYNA YALANLADI: ONLAR ATEŞ AÇTI

Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Açıklamada, ayrılıkçıların mevzilerine yönelik saldırı iddiası yalanlandı. Ukrayna ordusu da suçlamaları reddederken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını ifade etti. Ayrılıkçıların, Luhansk'ta köye saldırdığını açıklandı.

İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümünün 2014'te Rusya destekli isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından pek çok defa hükümet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

OLASI ÇATIŞMA KRİZİ TIRMANDIRABİLİR

Ancak bu olay Rusya'nın Ukrayna sınırına 100,000'den fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.

Batı ülkeleri Rusya'yı Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi durumunda yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Rusya herhangi bir saldırı planladığı iddialarını reddetmişti.

ABD'li istihbarat ajansları ayın başında Rusya'nın propaganda videoları düzenlemek gibi yöntemlerle Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratabileceğini düşündüklerini açıklamıştı.

DÖRT DEFA ATEŞ AÇILDI

Luhansk'ın yönetimini elinde bulunduran isyancıların yaptığı yazılı açıklamada Ukraynalı askerlerin havan topu, taşınabilir roket atar ve makinalı tüfek kullanarak bugün dört defa ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetleri, Minsk anlaşması kapsamında bölgeden çekilmesi gereken ağır silahları kullanarak ateşkesi ihlal etti" denildi.

Rusya hafta başında bölgede konuşlandırdığı birliklerden bazılarının tatbikatların ardından kışlalarına döndüğünü açıklayarak gerilimi hafifletmiş, ancak Batı ülkeleri bu hareketi teyit edemediklerini belirtmişlerdi. .