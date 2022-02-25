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TIMETURK / DÜNYA / 'Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor.'

'Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor.'

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna'daki sığınaklarda ve metrolarda saklanmak zorunda kalan savunmasız insansız görüntülere ilişkin 'Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor.' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-25 15:30:24
'Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor.'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verdi.

Ukrayna'ya dayanışmasını ve desteğini dile getiren Başbakan Draghi, sığınaklarda ve metrolarda saklanmak zorunda kalan savunmasız insansız görüntülere ilişkin "Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor." dedi.

Dramatik an

Draghi, dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere olağanüstü düzenlenen AB Konseyine katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. Bu sabah buraya gelmeden önce beni aradı ve 09.30'a bir telefon randevusu belirledik ama Başkan Zelenskiy artık uygun olmadığı için telefon görüşmesi yapmak mümkün olmadı."

"En temel Avrupa değerlerinin çok ciddi bir ihlalidir"

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Brüksel'de dün hazırlık aşamasında olan bir dizi sıkı tedbirleri onayladıklarını belirten Draghi, "İtalya, kabul edilemez olarak değerlendirdiğimiz işgali şiddetle kınıyor. Bu saldırı, özgür ve demokratik bir devletin egemenliğinin, uluslararası anlaşmaların ve en temel Avrupa değerlerinin çok ciddi bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı, 240 İtalyan askerinin Letonya ve Romanya'da NATO görevlerine katıldığı bilgisini paylaşarak "Hava, deniz ve kara kuvvetlerinden yaklaşık 1400 askerle katkıda bulunmaya hazırız, gerekirse ilave 2000 askerimiz de kullanılabilir durumda." diye konuştu.

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